Viessmann, jv con Bmw per colonnine di ricarica per Mini

Viessmann presenta le soluzioni di ricarica per auto elettriche all'insegna della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. Il gruppo che si occupa di produzione di sistemi per il riscaldamento e condizionamento dall'ambito residenziale all'industriale ha sviluppato, attraverso la joint venture Digital Energy Solutions, nata dalla collaborazione con il Gruppo Bmw, le colonnine di ricarica per auto elettriche Eve Mini, disponibili in versione monofase e trifase per potenze da 3,7 a 22 kW. Si contraddistinguono per il design, il display a colori per una facile interazione e la capacità di garantire una ricarica veloce e sicura dei veicoli elettrici. Ideali per le installazioni al coperto, le colonnine possono anche essere installate in luoghi aperti sia a parete che su piedistallo e si adattano a ogni tipo di applicazione, dalla singola abitazione al condominio, fino ai contesti aziendali. Più di recente, Viessmann ha introdotto anche le sue nuove pensiline fotovoltaiche: disponibili in versione da 4 o 8 posti auto, rappresentano una soluzione perfetta per hotel, attività commerciali e parcheggi che intendono offrire un servizio di ricarica intelligente, ottimizzando i tempi di sosta di ospiti e clienti. Le pensiline fotovoltaiche Viessmann fanno parte di un sistema che si completa di colonnina di ricarica, impianto fotovoltaico e sistema di accumulo, abbinato a servizio di gestione dinamica dell'energia e delle carte di ricarica.