Auto elettriche, accordo Nissan-Edf rete ricarica in Europa

MILANO - Nissan e il gruppo Edf hanno siglato un accordo per accelerare la diffusione dei veicoli elettrici e creare una rete di ricarica integrata in tutta Europa.



L'accordo, precisa una nota, si concentra principalmente sullo sviluppo di soluzioni di ricarica smart (vehicle to grid, o V2G) che si basa su tecnologie che ottimizzano i processi di carica e scarica dei veicoli in modo efficiente e economicamente vantaggioso. "L'accordo con Nissan annunciato oggi è un'opportunità unica di introdurre i servizi 'vehicle to grid' anche nel mercato italiano" dichiara Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison. "Questa nuova partnership che coinvolge quattro importanti mercati europei (Uk, Belgio, Francia e Italia) è un'altra dimostrazione che la nostra visione di un ecosistema di mobilità elettrica sta diventando realtà" Dichiara Francisco Carranza, Managing Director di Nissan Energy in Europa.