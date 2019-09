Settimana europea Mobilità,iniziative di carsharing a Milano

Parte oggi e durerà fino a domenica 22 settembre la Settimana europea della mobilità sostenibile. La diciottesima edizione dell'evento è dedicata alla mobilità attiva in ambito urbano. Il tema del 2019 è 'Safe Walking Cycling - Walk with us!' (Sicuri nel camminare e nell'andare in bicicletta - Camminiamo insieme).



La manifestazione, cui aderisce anche l'Italia, vedrà la partecipazione di oltre 2.800 città di 48 paesi. Considerando che il 38% delle morti sulla strada e oltre il 50% dei gravi infortuni negli incidenti avvengono sulle strade urbane, l'iniziativa vuole promuovere gli spostamenti quotidiani a piedi, in bicicletta, con i servizi pubblici, con l'auto condivisa o con i mezzi elettrici. In Italia sono 83 le città che organizzano eventi e predispongono misure nell'ambito della manifestazione, tra cui Milano, Genova, Roma e Torino, e diversi piccoli comuni, come Cernusco sul Naviglio (Mi), Mesagne (Br) e Dolianova (Ca). In concomitanza con l'avvio della Settimana europea della Mobilità, Share now lancia un progetto pilota dedicato al carsharing a lungo termine nelle città di Milano, Amburgo e Vienna. Anche Seattle, negli Stati Uniti d'America, sarà una delle città pilota ed offrirà il servizio a partire dagli inizi di settembre. Da oggi, dunque, tutti i clienti milanesi avranno la possibilità di noleggiare un veicolo in sharing fino ad un massimo di sette giorni tramite l'app di car2go e quella di Drive Now.



''Con il lancio di questo nuovo progetto, ci siamo prefissati l'obiettivo di colmare una lacuna nelle esigenze di mobilità dei nostri utenti che così, ancora più facilmente, potranno fare a meno della loro auto privata - spiega Olivier Reppert, ceo di Share Now - . Il nostro servizio, infatti, offre una soluzione assolutamente flessibile per ogni necessità: ad esempio, dal noleggio quotidiano di una smart per un appuntamento di lavoro in città, al noleggio più lungo di una vettura Bmw per una vacanza in famiglia di qualche giorno''. Tra le iniziative degne di nota anche quella di Ubeeqo, uno dei leader europei del carsharing a postazioni fisse e parte di Europcar Mobility Group, che aderisce a questa diciottesima edizione,confermando il suo impegno nel promuovere una mobilità condivisa, flessibile e green.



Ubeeqo ha infatti ha lanciato una promozione dedicata a tutti i nuovi utenti che si registrano all'app a partire da oggi:utilizzando il codice 'Radio10' dal 16 al 20 settembre, riceveranno uno sconto del valore di 10 euro sul primo noleggio, da utilizzare entro il 30 settembre. L'offerta verrà promossa da Radio Italia, Disco Radio e Radio Sportiva - emittenti radiofoniche di cui Ubeeqo è partner per questa iniziativa - i cui dj forniranno maggiori informazioni in trasmissione ai quasi 700.000 ascoltatori.



Ubeeqo torna poi al Politecnico di Milano, affiancando l'ateneo milanese il 19 settembre dalle 9 alle 17 in occasione della Giornata per la Sharing Mobility che si terrà presso il Campus Bovisa La Masa: sarà un momento di approfondimento e scambio sul tema della mobilità condivisa a Milano e tutti i presenti che, come nuovi iscritti, scaricheranno l'app Ubeeqo potranno attivare il codice promo 'Poli10' di 10 euro, da utilizzare entro 30 giorni dall'attivazione e comunque non oltre il 31 ottobre.