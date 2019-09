Audi e-tron Scooter, 20 km di autonomia: pesa 12 chili

Venti chilometri di autonomia e soli 12 chili di peso: il nuovo concept di mobilità Audi è perfetto per la mobilità dell'ultimo miglio e si trasporta facilmente.



Audi e-tron Scooter è un'opzione sviluppata dalla casa di Ingolstadt nel campo della micromobilità. Si rivolge a chi si sposta molto in città e vuole farlo in maniera sostenibile e multimodale, senza trascurare lo stile e la funzionalità. Con una sola mano impegnata nella gestione del manubrio a maniglia, il mezzo si controlla spostando il peso del corpo, proprio come si fa su uno skateboard. La struttura a quattro ruote ad assali interconnessi permette di disegnare traiettorie molto strette, ed è proprio "carvando" su asfalto che si percepisce il "surf feeling".



Il manubrio/maniglia garantisce stabilità, ospita un display che indica lo stato di carica della batteria. Accelerazione e frenata si gestiscono tramite una soluzione a manopola di derivazione motociclistica. L'autonomia massima è di 20 chilometri, raggiungibile anche grazie al recupero dell'energia in fase di frenata, mentre il freno a pedale idraulico contribuisce alla sicurezza. La velocità massima è 20 km/h.



L'Audi e-tron Scooter, che sarà proposto come optional per chi acquisterà una Audi e-tron (sarà ricaricabile tramite una presa dedicata nel vano bagagli), è l'alleato ideale per percorrere il cosiddetto ultimo miglio, per esempio da un parcheggio alla destinazione finale.



In vendita entro la fine del 2020 a un prezzo indicativo di circa 2.000 euro, questo mezzo è equipaggiato con un sistema di illuminazione integralmente a LED che comprende faro, stop, luci diurne e di posizione - come previsto dalla legge. L'interfaccia Bluetooth permette di regolare le impostazioni in base allo stile di guida dell'utente e fornisce protezione contro i furti.