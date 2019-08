NEW YORK - Tesla sarà esentata dalla tassa del 10% sulle vendite di auto in Cina. Lo affermano le autorità cinesi, secondo quanto riportato dalla stampa americana. L'esenzione, solitamente riservata ai produttori di auto elettriche cinesi, riguarda tutti le vetture Tesla vendute in Cina. La notizia ha messo le ali ai titoli Tesla a Wall Street.