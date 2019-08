Sportiva, hi-tech e green, in arrivo la prima Cupra elettrica

La Cupra, Casa sportiva iberica del gruppo Volkswagen, nata da una 'costola' della Seat, si prepara a lanciare sul mercato la sua prima vettura elettrica. Il reveal ufficiale del prototipo è stato annunciato per il prossimo 2 settembre. La presentazione avverrà sul Web. Il primo bagno di folla è programmato qualche giorno dopo, in occasione del Salone di Francoforte, aperto al pubblico dal 12 al 22 settembre.



La macchina, frutto dell'esperienza accumulata con il bolide da pista da 680 Cv e-Racer, promette performance ed emozioni elevate. In attesa di svelarne le forme esterne, il Costruttore iberico ha diffuso una foto dell'abitacolo che ne anticipa lo spirito. Utilizzo di fibra di carbonio, cruscotto digitale, pulsanti di accensione e di gestione delle modalità di guida sul volante fanno presagire soluzioni di grande impatto emotivo.



Nell'immagine si nota l'abbinamento di colori a contrasto con materiali hi-tech.



"Il primo modello stradale completamente elettrico del marchio - sottolineano da Martorell - rappresenta una forte dichiarazione di intenti con un design esterno possente, bilanciato da un abitacolo scultoreo e, al contempo, versatile.



Gli esterni scolpiti della vettura si ritrovano anche nelle linee degli interni. Un ambiente che combina concetti materici e tecnologici con spaziosità, mirato a rendere l'abitacolo un perfetto equilibrio tra comfort dei passeggeri e orientamento al guidatore. Il brand continua il proprio percorso verso il futuro della mobilità combinando elettrificazione e prestazioni".