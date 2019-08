Audi AI:Trail Quattro, ipotesi off-road elettrico di domani

Per un'azienda come Audi, che ha l'innovazione nel suo Dna, l'aver lanciato solo pochi mesi fa il suv 100% elettrico e-Tron sembra essere un evento ormai lontano, una delle tappe che - assieme alle altre imminenti varianti della famiglia e-Tron - accompagneranno i Quattro Anelli verso la mobilità elettrica.



Largo, dunque, alle proposte visionarie, quelle che magari non passeranno mai alla fase della industrializzazione (è accaduto diverse volte) ma che sono comunque dei modelli-laboratorio con cui mettere alla prova le capacità dell'azienda e, contemporaneamente, stimolare il pubblico per poi valutarne le reazioni.



E' il caso del concept AI:Trail Quattro (dove AI sta per intelligenza artificiale) che Audi esporrà al prossimo Salone di Francoforte per descrivere la sua visione di un fuoristrada a trazione integrale 100% elettrica con gestione di tutti i parametri dinamici affidata appunto al supercomputer di bordo e agli algoritmi più perfezionati.



L'unica immagine rilasciata da Audi mostra una vettura dalla forma inconsueta (il legame alla concept Structura di Giugiaro, realizzata nel 1998 proprio su piattaforma Audi è evidente) il cui l'abitacolo costituisce una cellula con grandi aperture e grandi superfici vetrate ed in cui la meccanica (in quanto elettrica) occupa poco spazio.



AI:Trail Quattro fa seguito al concept AI_ME presentato dalla Casa dei Quattro Anelli al Salone di Shanghai dello scorso aprile, di cui conserva alcuni stilemi ma con precise caratterizzazioni destinate alla marcia off-road. Appuntamento a Francoforte allo stand Audi, dove AI:Trail Quattro sarà esposta accanto agli altri studi realizzati per spingere verso il futuro la visione della mobiliità, e cioè AICON, Elaine e PB18 etron.