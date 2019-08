Due auto ibride per i carabinieri di Pistoia

Due auto ibride per perlustrare i centri abitati con un ridotto impatto ambientale. E' quanto messo a disposizione ai carabinieri del comando provinciale di Pistoia.

Si tratta di due Toyota Yaris 'Hybrid' che accoppiano a un motore a benzina anche uno elettrico alimentato da un pacco batterie che si ricarica in frenata e ogni qualvolta si rilascia l'acceleratore. Il risultato è che quasi il 50% delle percorrenze in città avviene con il solo motore elettrico, con benefici per l'ambiente. Auto ibride sono già in uso dalle stazioni dei carabinieri di Pistoia di viale Italia e di Montecatini di via Tripoli.