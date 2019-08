Toyota Sora, il bus giapponese diventa ancora più hi-tech

La Toyota Motor Corporation (Toyota) ha annunciato che ad agosto sarà lanciata la versione aggiornata del suo autobus FCEV (Fuel Cell Electrified Vehicle - Veicolo elettrificato a celle a combustile) Sora, migliorata nelle prestazioni di sicurezza preventiva. In particolare, Toyota ha apportato tali miglioramenti attraverso l'utilizzo di funzioni ITS (ITS: Intelligent Transport Systems - Sistemi di trasporto intelligente). Inoltre, sono state incrementate la capacità di trasporto, la velocità e la puntualità del veicolo.



In quanto autobus adibito al trasporto pubblico, il Sora richiede un elevato tasso di operatività e prestazioni di sicurezza ottimali in ogni momento. A questo scopo, il modello aggiornato include una funzione che avverte il conducente negli incroci e un sistema che consente ai passeggeri di attivare un arresto di emergenza in situazioni eccezionali, come nel caso di malore del conducente. La versione aggiornata del Sora è dotata di un nuovo sistema di condivisione delle informazioni a distanza tra i veicoli, finalizzato ad evitare che due o più autobus che viaggiano in convoglio siano separati ai semafori o alle fermate, apportando miglioramenti alla complessiva capacità di trasporto, velocità e puntualità dei mezzi.