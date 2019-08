Audi e-Tron Scooter per la mobilità dell'ultimo miglio

Per non lasciare dubbi, Audi l'ha chiamato e-Tron Scooter. E' il nuovo veicolo elettrico 'tascabile' (pesa solo 12 kg) che è stato pensato e realizzato dalla Casa dei Quattro Anelli per risolvere il problema della mobilità eco nel cosiddetto 'ultimo miglio', la parte finale del tragitto per andare da un parcheggio o da una piazzola di ricarica (se si viaggia con un modello della gamma Audi e-Tron) alla destinazione finale. Si tratta di un nuovo concetto di e-Scooter, con cui Audi risponde alla tendenza urbana verso la mobilità multimodale, unendo i vantaggi di una normale due ruote elettrica a quelli dello skateboard, con il 'plus' supplementare di viaggiare su quattro pur piccole ruote. Audi e-Tron Scooter pesa 12 chilogrammi e può essere ripiegato e comodamente riposto nel bagagliaio o - dove non può essere guidato - trainato come un carrello e naturalmente trasportate in treno e sui mezzi pubblici.

Grazie al principio di guida aggiuntiva da skateboard, che si basa sullo spostamento del peso attraverso gambe e piedi, Audi e-tron Scooter si distingue soprattutto per la sua maneggevolezza. L'impugnatura dello sterzo offre stabilità supplementare, permette di gestire la batteria e l'elettronica di funzionamento anche attraverso un display che mostra lo stato della batteria.



Il mezzo accelera e frena (elettricamente) tramite manopola, con un freno a pedale idraulico aggiuntivo che offre ulteriore sicurezza. L'autonomia è di 20 chilometri e viene raggiunta sommando la carica al recupero in frenata, ovvero recupera energia cinetica.



La ricarica può anche essere effettuata nel bagagliaio dell'auto attraverso una presa dedicata. ''Con Audi e-Tron Scooter - afferma Thorsten Schrader, project manager micromobilità Audi - ci rivolgiamo ai clienti che vogliono spostare in città in modo sostenibile e multimodale e per i quali lo stile e la funzionalità sono importanti. Si usa mantenendo una mano sul manubrio e controllando come uno skateboard spostando il peso sui piedi. Gli assi a quattro ruote consentono curve insolitamente strette. Naturalmente anche lo scooter e-Tron si muove anche dritto ma la sensazione più forte arriva solo quando s'inizia a serpeggiare sull'asfalto. E questo è sorprendentemente facile con il nostro nuovo concept''. L'Audi e-Tron Scooter potrà essere acquistato alla fine del 2020 per circa 2.000 euro e un'ulteriore opzione potrà essere quella di offrirlo come extra ai clienti che acquistano le auto della gamma e-Tron.