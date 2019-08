Yuko with Toyota, 3mila iscritti per car sharing di Venezia

A distanza di 12 mesi dal lancio, il car sharing 'YUKÕ with Toyota', il primo servizio di car sharing Full Hybrid Electric in Italia, ha raggiunto a Venezia quota 3.000 iscritti, dopo aver toccato quota 2.500 utenti a gennaio 2019. Dal primo giugno 2018, infatti, sono stati effettuati 7.900 noleggi (a 8 mesi dal lancio erano 4.900), di cui l'80% in modalità Station Based (Yuko One) e il 20% in modalità Free Floating (Yuko Way). Grazie alla tecnologia Full Hybrid Electric di Toyota sono state di conseguenza risparmiate circa10 tonnellate di CO2,contribuendo a ridurre in modo drastico le emissioni di inquinanti in città grazie ai circa 240.000 chilometri percorsi per il 47,7% in modalità "zero emissioni".



''La tecnologia Full Hybrid Electric di Toyota - dichiara Andrea Saccone, responsabile relazioni esterne della casa giapponese - è infatti in grado di ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) di oltre il 92% per Yaris Hybrid e del 96% per Prius Plug-in rispetto ai limiti oggi indicati dalla normativa prevista perl'omologazione. Ciò a riprova della efficacia di questa soluzione tecnologica per garantire una mobilità sostenibile''.



Il servizio di car sharing 'YUKÕ with Toyota' dispone di un parco di 50 vetture composto da Yaris Hybrid, Prius Plug - In Hybrid e un Toyota Proace Verso, con allestimento specifico per garantire l'utilizzo anche alle persone con mobilità ridotta.



"Il bilancio dei primi 12 mesi di esperienza di YUKÕ per noi è positivo e per questo ringraziamo il Comune di Venezia e tutti i cittadini che hanno utilizzato questo servizio e che, con le loro segnalazioni, ci hanno fornito preziosi spunti di miglioramento - sottolinea il Responsabile Relazioni Esterne di Toyota Andrea Saccone. Questo ci permette di crescere nella qualità di un servizio che si è rivelato una delle azioni concrete principali che il nostro gruppo sta sviluppando per raggiungere i propri ambiziosi obiettivi in termini di mobilità sostenibile. Il secondo anno del servizio si apre all'insegna delle novità - aggiunge Saccone. Oltre che nuovi pacchetti e servizi, ci sarà un parziale rinnovo della flotta Hybrid messa a disposizione dei nostri clienti. Siamo certi che con il nuovo modello che stiamo pensando di introdurre riusciremo a soddisfare anche le necessità di un pubblico più esigente''.



A breve saranno infatti rilasciate sulla app del servizio nuove "tariffe speciali" per il noleggio di un intero weekend, di una settimana o, su richiesta, di un intero mese.



Selezionando la 'Tariffa Weekend', nella fase di prenotazione potrà essere noleggiata una Yaris Hybrid dal primo pomeriggio del venerdì alla mattina del lunedì per soli 100 euro, comprensivi di 250 chilometri. Ma anche per chi avrà la necessità di utilizzare il servizio per brevi periodi anche durante la settimana, la ricca offerta dei'Pacchetti Risparmio' consentirà di pre-acquistare (sia sul sito che tramite la app) crediti di guida YUKÕ, ottenendo una scontistica sulle tariffe base fino al 20%.