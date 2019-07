Via libera del governo tedesco ad un pacchetto di incentivi fiscali per promuovere la mobilità elettrica. Tra le misure previste, un ammortamento speciale per i veicoli elettrici di consegna e una estensione delle esenzioni fiscali anche per le auto elettriche aziendali. Sebbene in Germania le nuove immatricolazioni di e-car siano aumentate di recente, non sono ancora decollate.