Noleggio auto elettriche, Avis lancia "electric motion"

Avis Italia lancia una soluzione di noleggio 100% elettrico: "Avis Electric Motion". Il nuovo servizio offre tariffe orarie, l'accesso libero all'interno di tutte le ZTL di Roma incluso Tridente (A1), il libero accesso all'Area B e C di Milano e la possibilità di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu della città di Roma.

La vettura scelta per il servizio è la smart EQ forfour: ad alimentazione 100% elettrica: con una autonomia di circa 155 km, offre una buona libertà di movimento.

Avis Electric Motion offre ai clienti tariffe orarie,con chilometraggio illimitato, di minimo due ore (spostamento aeroporto/centro città o brevi tragitti in città), da quattro a sei ore (per spostamenti all'interno della ZTL) e fino alle tariffe weekend, settimanale e mensile.

L'auto verrà consegnata totalmente carica e non si ha l'obbligo di ricaricarla alla riconsegna della stessa presso un qualsiasi ufficio Avis Electric Motion (senza costi aggiuntivi). Nell'eventualità l'auto necessiti di ricarica, Avis mette a disposizione dei propri clienti degli sconti con alcuni operatori mobili di ricarica per veicoli elettrici.

L'introduzione del servizio "Avis Electric Motion" segue il lancio dell'Avis App,avvenuto nel mese di aprile, nata per 'reinventare il noleggio' attraverso proposte di mobilità innovative.

Avis Electric Motion è disponibile nei seguenti uffici di noleggio: nella città di Roma presso l'aeroporto di Fiumicino, la Stazione Termini, Via Sardegna (centro città); nella città di Milano presso l'aeroporto di Linate, la Stazione Centrale, Milano Citylife, Piazza Diaz e Porta Romana.