Prova di forza per Ford F-150 elettrico, trainato un treno

La Ford si prepara a lanciare sul mercato statunitense una versione completamente elettrica del suo maxi pick-up F150. Il modello EV, attualmente ancora in fase di sviluppo, sarà proposto in Nordamerica dopo il lancio di una variante elettrificata, dotata di alimentazione ibrida, attesa nelle concessionarie entro il 2020. Per dimostrare le potenzialità del veicolo, la Casa dell'Ovale Blu ha organizzato un traino da record che un prototipo del cassonato a zero emissioni ha superato brillantemente. Un F150 elettrico ha, infatti, trainato un convoglio ferroviario composto da 10 vagoni a due piani, caricati con 42 esemplari di F-150, uno per ogni anno di produzione del modello. Il tutto per un peso complessivo di 435 tonnellate. Del mezzo impiegato per la prova non è stata fornita né la potenza dei motori di bordo né la capacità delle batterie.





Nell'occasione è stato guidato da Linda Zhang, capo ingegnere del progetto del nuovo modello. Nel video che ha testimoniato l'impresa sono ritratti anche vari possessori di esemplari storici del pick-up che, con loro sorpresa, hanno assistito alla prova. Ford produce la Serie F dal 1948: dal 2015 è commercializzata nella sua tredicesima generazione.