Audi propone nuovo Emoticon che identifica auto elettriche

In occasione della recente giornata mondiale degli Emoticon, Audi ha avviato una iniziativa per aggiungere alle note (e sempre più estese) liste di 'faccine' e simboli da utilizzare negli smartphone un 'emoji' specifico, che si identifichi con le auto elettriche. La proposta di Audi è ispirata graficamente al suo primo modello BEV, cioè al suv e-Tron. La richiesta è stata avanzata al The Unicode Consortium di Mountain View in California, l'ente che ha come missione il permettere a tutti gli abitanti del globo l'uso dei computer e che in questo ambito gestisce tutto la registrazione dei caratteri e dei simboli. L'iniziativa è supportata da Audi Spagna che in una pagina del suo sito (www.audi.es/audiemoji) ha messo a disposizione un meccanismo 'petizione' per sostenere la richiesta avanzata ad Unicode.