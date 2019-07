Smart EQ sbarca in Costa Smeralda per un noleggio green

La mobilità elettrica firmata smart sbarca in Costa Smeralda all'insegna di un'estate in the road 100% elettrica. La sinergia tra Edilfar Rent, società leader nel noleggio di vetture elettriche in Italia, Autoelegance, dealer di riferimento della Stella sul territorio e il Relais de la Costa, luxury hospitality di Porto Cervo, ha dato vita ad un ecosistema che permetterà ai clienti di noleggiare e ricaricare la propria smart EQ fortwo o forfour in maniera semplice e veloce.



Dopo aver dato vita ad una nuova offerta di mobilità nelle città di Roma, Milano, Bergamo e Modena, Edilfar Rent amplia la propria rete anche alla Sardegna, con l'apertura di un nuovo hub di noleggio. Un eco-mobility point nel cuore della città di Olbia che apre una nuova porta di accesso alla mobilità 100% elettrica di smart EQ fortwo e forfour, proponendo una soluzione di mobilità 'ecofriendly' dedicata al tempo libero.



L'apertura della nuova sede, favorita dalla partnership con Autoelegance e Relais de la Costa, ha l'obiettivo di sviluppare un ecosistema di mobilità elettrica in Costa Smeralda, unendo prodotto, infrastrutture e servizi.



Già dal 2014, Edilfar Rent si è affermata come leader nel noleggio di vetture elettriche, con oltre 7.000 noleggi a zero emissioni, equivalenti a oltre 1.750.000 chilometri percorsi, contribuendo così a risparmiare oltre 170 tonnellate di CO2.