Renault e E-Way insieme per carsharing con Zoe su Lago Garda

Garda Uno, multiutility con sede a Padenghe sul Garda, lancia E-Way, un progetto di car sharing elettrico con Renault Zoe. E-Way prevede quattro stazioni situate in località strategiche per il bacino gardesano (Desenzano, Padenghe, Salò e Peschiera) cui fanno riferimento otto vetture full electric della Losanga utilizzabili dal primo agosto e altrettanti scooter elettrici disponibili entro fine anno. Inoltre, è in fase di allestimento per il trasporto disabili un van elettrico che sarà consegnato all'Anffas di Desenzano per gli spostamenti casa-scuola dei ragazzi.



''Il servizio E-Way è il risultato di un percorso 100% sostenibile intrapreso oltre dieci anni orsono con l'avvio dei servizi energetici e l'autoproduzione di energia da fonte rinnovabile a favore degli Enti Locali soci - ha detto il direttore operativo di Garda Uno, Massimiliano Faini, - Determinante alla realizzazione di E-Way è stato il cospicuo contributo del Ministero dell'Ambiente corrispondente a 498.000 euro (60%), mentre la quota restante (332.000 euro) è finanziata da Garda Uno. Ora affrontiamo l'avviamento del servizio''.



E-Way rappresenta anche la prosecuzione ideale del programma 100% Urban Green Mobility, promosso dalla multiutility del Garda: sedici punti di ricarica per veicoli elettrici (auto e moto) già funzionanti, ai quali se ne aggiungeranno ulteriori 16 su tutto il territorio gardesano e non solo. La presentazione del servizio di sharing è stata anche l'occasione per organizzare BEST - Benaco Electric Share Tour, un tour intorno al lago di Garda a bordo della berlina compatta 100% elettrica Renault ZOE che ha toccato le maggiori località della riviera per sensibilizzare alla svolta green non solo i residenti ma anche i turisti.



La flotta 100% sostenibile è partita da Desenzano, Comune capofila del progetto, facendo tappa a Salò, a Limone del Garda, oltrepassando Riva del Garda per scendere, infine, lungo la sponda veronese fino a Peschiera del Garda. ''Dal mese di agosto sarà possibile realizzare l'intero giro del Lago di Garda a bordo di un'auto elettrica, senza l'ansia legata all'autonomia, in modo confortevole e armonico con il paesaggio circostante: zero rumore, zero inquinamento, con possibilità di ricarica durante la sosta'' ha chiosato Francesco Fontana Giusti, Direttore Comunicazione & Immagine Renault Italia.