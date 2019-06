VW 2share, il noleggio condiviso anche nei costi

Una formula innovativa, per condividere una nuova Volkswagen con chi si vuole, a partire da 5 euro al giorno a testa. È 2share Volkswagen, il primo noleggio in sharing di un'auto che offre la possibilità a due utenti di pagare la rata mensile metà per uno, senza anticipo. Il '2share' consente di avere una up! a partire da 5 euro al giorno, una Polo da 6 euro al giorno, una T-Cross da 7 euro al giorno e una T-Roc da 8 euro al giorno a testa. Si tratta di una formula senza anticipo e con un pacchetto completo di servizi incluso, pensata per applicare anche all'utilizzo dell'auto i principi della condivisione, la sharing economy.



A coloro che desiderano avere un'auto a disposizione ma allo stesso tempo sanno che ne faranno un uso limitato, il noleggio 2share Volkswagen consente di condividere l'auto con un altro utente, per ridurre i costi fissi. Il contratto di noleggio può avere una durata da 24 a 48 mesi, con un chilometraggio incluso a partire da 10.000 km annui.



Il costo del noleggio 2share Volkswagen include copertura assicurativa RCA, furto e incendio, danni, tassa di circolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete ufficiale Volkswagen, il soccorso stradale e traino 24/7 in Italia ed Europa e la polizza assicurativa integrata tutela conducente.