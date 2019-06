Firenze: Nardella, pronta nuova app per mobilità

"Siamo sviluppando, ed è pronta a partire, una app che mette insieme tutte le modalità di movimento e di spostamento delle persone della nostra città". Lo ha annunciato Dario Nardella, sindaco di Firenze, in occasione dell'evento Sios19 alla Stazione Leopolda. Secondo quanto si apprende la nuova app, che dovrebbe chiamarsi 'If', è attualmente allo stadio di versione beta, e nei prossimi giorni 500 tester la sperimenteranno.

L'applicazione, ha detto Nardella, opererà "mettendo in connessione diversi modi di muoversi: bike sharing, car sharing, autobus, treno, taxi, a piedi, scegliendo anche il percorso che si preferisce, green, relax, cheap, lusso, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento della città e aiutare i cittadini a essere soggetti attivi. E' una app sulla quale vogliamo sperimentare il primo sistema di pagamento unitario digitale cashless d'Italia: tu studi il percorso, la tua app te lo fornisce, e non paghi quattro cose diverse, dal biglietto dell'autobus alla corsa del car sharing".