Volkswagen entro 2025 realizzerà 36mila colonnine ricarica

Volkswagen ha confermato il programma che prevede la costruzione in Europa entro il 2025 di un totale di 36.000 punti di ricarica, di cui 11.000 verranno sviluppati dalla marca Volkswagen e installati presso le diverse sedi dell'azienda e le circa 3.000 concessionarie di tutte le maggiori città. Una iniziativa, si legge in una nota dell'azienda, che ribadisce la volontà del Gruppo di Wolfsburg di sostenere una rapida svolta nella mobilità elettrica, attraverso il rafforzamento del suo impegno nell'infrastrutture. Utilizzando la consociata per l'infrastruttura di ricarica Elli (Electric Life) e il suo servizio di ricarica We Charge, Volkswagen occuperà anche altre aree di business legate al tema della fornitura di energia ai veicoli elettrici. Nel complesso, il Gruppo investirà circa 250 milioni di euro nel potenziamento dell'infrastruttura di ricarica presso le proprie sedi europee. ''L'infrastruttura di ricarica diventerà sempre più il fattore determinante per la rapida svolta verso la mobilità elettrica in Germania - ha detto Thomas Ulbrich, membro del consiglio d'amministrazione della marca Volkswagen con responsabilità della mobilità elettrica - e fare il pieno di energia dovrà diventare una operazione facile e intuitiva come la ricarica di uno smartphone. Per questo motivo, abbiamo bisogno prima di tutto di aumentare sensibilmente le colonnine di ricarica negli spazi pubblici, come anche di regole semplici per l'installazione della wallbox. Volkswagen vuole dare un segnale e si impegna su tutti i livelli per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica''. Secondo le stime della Casa di Wolfsburg, in futuro circa il 70% delle operazioni di ricarica avrà luogo a casa o al lavoro.



Per tali necessità, la consociata Elli offrirà dal 2020 delle soluzioni di ricarica completa per aziende e privati, che spazieranno dalle wallbox a pagamento con installazione inclusa, all'energia verde. La marca installerà in totale nelle sedi tedesche della Volkswagen circa 4.000 punti di ricarica per i collaboratori, molti dei quali saranno accessibili al pubblico. Circa un quarto delle operazioni di ricarica saranno effettuate presso colonnine di ricarica pubbliche. In futuro il servizio Volkswagen We Charge darà accesso a più di 100.000 punti di ricarica in tutta Europa che, in prospettiva, diventeranno 150.000. Inoltre, sono previste delle partnership con catene commerciali (come Tesco in Gran Bretagna) affinché i clienti possano ricaricare la loro auto in tutta comodità durante i loro acquisti. Volkswagen ha anche creato i presupposti per la ricarica su percorrenze autostradali lunghe: i modelli della famiglia ID.



offrono un'ampia autonomia e sono stati ideati per ricariche rapide. La ID.3 a seconda dell'opzione scelta può caricare presso una stazione di ricarica rapida da 100 fino a 125 KW.



Inoltre, con altri partner industriali, la Volkswagen installerà in tutta Europa entro il 2020 sotto l'egida di IONITY 400 stazioni di ricarica rapida con più di 2.400 punti di ricarica in prossimità delle maggiori strade e autostrade, a cui si aggiungeranno anche punti rapidi nelle città. Lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica - sottolinea l'azienda in una sua nota - dovrà essere sensibilmente accelerato nei prossimi mesi da parte delle autorità. Solo in Germania entro il 2020 dovranno essere creati più di 100.000 punti di ricarica pubblici aggiuntivi. Al momento, di questi ne esiste solo una minima parte. Volkswagen è convinta che sia necessario in questo contesto un maggiore impegno da parte della politica. ''La mobilità elettrica in Germania ha il potenziale di diventare una vera storia di successo. Se l'economia e la politica unissero le loro forze, potremmo affrontare rapidamente la sfida dell'infrastruttura di ricarica. Allo stesso modo, possiamo gestire la trasformazione strutturale nella nostra industria lavorando insieme - ha detto Ulbrich - la Germania necessita di un piano di azione per la mobilità elettrica''.