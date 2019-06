In Corea Hyundai presenta autobus due piani 100% elettrico

Dopo aver presentato nel 2017 il bus urbano elettrico Elec City, Hyundai Motor allarga ora la sua offerta di veicoli trasporto persone a zero impatto locale lanciando un originale e ipertecnologico autobus double decker a propulsione 100% elettrica. Il mezzo è destinato a Seoul e alle altre grandi città della Corea del Sud, che è frutto di un progetto supportato dal Ministero coreano del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e che si aggiunge, nel piano di decarbonizzazione del trasporto pubblico alla flotta degli Elec City e ai 30 mezzi con celle a combustibile alimentate a idrogeno, i primi del migliaio che circoleranno entro il 2022. Il nuovo bus a due piani può ospitare fino a 70 passeggeri, con 11 posti al livello d'ingresso e 59 posti in quello rialzato. Hyundai utilizza per questo bus una batteria ai polimeri da 384 kWh ad alta efficienza raffreddata ad acqua. Secondo il produttore, questo consentirà un'autonomia di 300 km con una singola carica, che può essere completata in 72 minuti. Il bus è lungo 12,990 mm e alto 3,995 mm ed è dotato di due motori elettrici, uno per ogni asse posteriore. Sono presenti numerosi sistemi tecnologici destinati a migliorare la sicurezza dei passeggeri e in generale della circolazione urbana ed extraurbana. Sono di serie il Vehicle Dynamic Control (VDC) che aiuta a mantenere il controllo del veicolo anche in situazioni critiche, il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) che rileva collisioni frontali imminenti ed interviene frenando autonomamente e una versione specifica del Lane Keeping Assist (LKA) che impedisce l' uscita accidentale dalla corsia interfacciandosi però con i segnali stradali orizzontali e verticali. ''Il nostro nuovo bus elettrico a due piani è un mezzo ecologico ottimizzato per rispondere alle tendenze globali di conservazione dell'ambiente - ha affermato ByoungWoo Hwang, responsabile dell'ingegneria avanzata di Hyundai Motor - Questo non solo migliorerà in definitiva la qualità dell'aria, ma contribuirà anche notevolmente ad alleggerire la congestione del traffico visto che accoglie più passeggeri e toglie dunque dalla strada un bus su due''.