Accordo con Edilfar, car-sharing smart EQ approda a Modena

Edilfar Rent, società di noleggio di vetture elettriche in Italia, porta nel cuore della Motor Valley d'Italia, la mobilità elettrica targata smart. La nuova sede a Modena è il primo passo di una strategia di crescita a livello nazionale, che ha già visto l'apertura di punti di noleggio a Roma, Milano e Bergamo. Contestualmente alla nuova apertura è stata creata una partnership con il Vittoria Hotels Group, catena alberghiera di Modena e provincia che, grazie all'accordo con Edilfar Rent, offrirà ai propri clienti la mobilità a zero emissioni di smart EQ fortwo e forfour.



"L'apertura di questo nuovo punto di noleggio e la partnership con il Vittoria Hotels Group di Modena rappresentano un passo importante nella promozione della mobilità sostenibile, non solo a Modena ma sull'intero territorio regionale - ha dichiarato Amedeo Faenza, consigliere nazionale e Presidente di Federalberghi Modena e Provincia - Una cultura verso la mobilità a zero emissioni che verrà alimentata anche grazie all'adesione delle strutture affiliate, che potranno proporre ai propri clienti l'offerta ecofriendly di Edilfar Rent''.



Dal 2014, Edilfar Rent si è affermata nel settore del noleggio di vetture elettriche, con oltre 7.000 noleggi a zero emissioni, equivalenti a oltre 1.750.000 chilometri percorsi, contribuendo così a risparmiare oltre 170 tonnellate di CO2.