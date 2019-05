Germania: governo proroga fino 2020 incentivi auto elettriche

In Germania gli incentivi per l'acquisto delle auto elettriche saranno estesi per altri 18 mesi fino alla fine del 2020: lo ha comunicato il ministro dell'Economia tedesco. Il programma, iniziato tre anni fa, avrebbe dovuto terminare alla fine di giugno. "serve continuità nel sostegno all'acquisto di auto elettriche", ha detto Altmeier.

Gli incentivi ammontano a 4mila euro per l'acquisto di un'auto completamente elettrica e di 3mila per le auto ibride.

La proroga dell'incentivo è stata decisa in considerazione del fatto che il mercato si è mosso "più lentamente di quanto speravamo", ha spiegato il ministro.