Agriturismo del Monferrato con ricarica per auto elettriche

Un agriturismo del Monferrato che ha sempre dato priorità alle scelte più ecologiche, si è dotato anche di un sito di ricarica per veicoli elettrici, realizzato in partnership con Enel X, la divisione di servizi energetici avanzati del Gruppo Enel. L'iniziativa riguarda Cascina Faletta, agriturismo con ristorante e cantina, a Casale Monferrato (Alessandria). "Oltre all'aspetto logistico favorevole (Cascina Faletta si trova a pochi minuti dall'uscita Casale sud della A26) - ha sottolineato Alberto Scagliola, referente nordovest di e-Mobility sales per Enel X - questo agriturismo è l'ecosistema perfetto per gli utenti di veicoli elettrici. I proprietari, Elena Novarino e Giovanni Rosso, hanno lo spirito giusto per comprendere, sostenere e diffondere lo spirito green". Cascina Faletta, costruita nel 1881, è "stata ristrutturata secondo i canoni di bioedilizia e a zero emissioni di Co2".