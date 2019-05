E-bus Alstom a Torino, settimana di sperimentazione

Arriva sulle strade di Torino per una sperimentazione di una settimana, Aptis, l'e-bus di Alstom ispirato ai tram e totalmente elettrico che conclude nel capoluogo piemontese il suo tour di 40 mila chilometri in 4 città italiane. Dal 31 maggio al 6 giugno il mezzo, guidato da autisti Gtt, potrà essere utilizzato gratuitamente come navetta da piazza Statuto a piazza Gran Madre. Una prova su strada che consente di raccogliere dati sulle prestazioni del mezzo e testarne le caratteristiche.

"Ogni passo in più verso la mobilità sostenibile ci fa sempre piacere - osserva l'assessora comunale ai Trasporti, Maria Lapietra - con questo test gli utenti potranno capire come si sta evolvendo la mobilità elettrica". Per l'ad di Gtt, Giovanni Foti, "è un mezzo molto interessante e innovativo, pensato con una logica nuova. Vogliamo comprendere bene come si pone sul mercato dal punto di vista economico per poter fare delle valutazioni". Finora Alstom ha firmato due contratti, con Parigi e Strasburgo per la fornitura di questi bus e, assicura l'ad Michele Viale, "siamo interessati a partecipare a tutte le gare per bus elettrici che ci sono in Italia".