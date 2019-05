Landi Renzo: accordo con canadese Hydrogenics per eco-camion

Landi Renzo e la canadese Hydrogenics Corporation si alleano per realizzare un prototipo di pila a idrogeno per alimentare i camion. I due gruppi, si legge in una nota, hanno firmato un accordo non esclusivo per la progettazione e lo sviluppo di sistemi e componenti fuel-cell a idrogeno per mezzi pesanti in tutto il mondo e un'eventuale collaborazione per la fornitura di sistemi di alimentazione di veicoli a idrogeno con possibile impiego di tecnologie per elettrolisi. Realizzeranno un prototipo e se la sperimentazione sarà positiva verranno presi in considerazione accordi commerciali a lungo termine per la produzione e la commercializzazione. "Abbiamo anche iniziato - ha aggiunto Cristiano Musi, amministratore delegato del Gruppo Landi Renzo, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) - a collaborare con Hydrogenics attraverso Safe-Cec, il secondo player del settore Gas Distribution e Compressed Natural Gas,per lo sviluppo di soluzioni avanzate per stazioni di rifornimento".