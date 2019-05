Enel intende entrare in mercato tedesco per rifornimento auto elettriche

Enel intende entrare con la sua controllata Enel X nel mercato delle colonnine di rifornimento per le auto elettriche in Germania. "E' un mercato molto importante per noi e il potenziale e' elevato", dice Dirk Ibstein, direttore di Enel X per l'Europa, in un'intervista allo "Handelsblatt".

Osservando che in Germania il mercato delle stazioni di rifornimento per i veicoli elettrici sta prendendo slancio, Enel X riscontra "notevole interesse sull'argomento, in particolare da parte delle imprese". Negli ultimi due anni, il numero di stazioni di ricarica per autovetture elettriche in Germania è cresciuto del 120 per cento.