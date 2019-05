Ex velocista Usain Bolt lancia micro auto elettrica B-Nano

Riflettori puntati su Usain Bolt, l'ex velocista giamaicano che è stato campione olimpico dei 100 metri, del 200 e della staffetta 4x100. Questa volta, però, a fare notizia è il Bolt appassionato di motori - ha una collezione di supercar ed è stato in passato testimonial per una versione speciale della Nissan GTR - e imprenditore nel settore della mobilità. La sua azienda, con sede in Florida, e denominata (non a caso) Bolt Mobility, aveva presentato nei mesi scorsi il monopattino elettrico B-Chariot - ideale per il noleggio e l'impiego su brevi tragitti urbani - che entrerà in commercio entro l'anno. Ora, in occasione dell'evento VivaTech che è in svolgimento a Parigi, Usain Bolt è tornato 'in pista' pronto a scattare - seppure con ambizioni velocistiche ben inferiori - con la sua microvettura B-Nano, un quadricliclo elettrico che servirà a completare l'offerta nell'ambito della micromobilità estendendo il raggio d'azione dai 2 km del B-Chariot ai circa 20 consentiti dal pacco batterie asportabile del B-Nano. L'ex velocista giamaicano non ha rilasciato altri dettagli sul suo nuovo prodotto, se non il fatto che questa tipologia di batteria permetterà di ricarica la vetturetta - destinata al car sharing - anche nella sede del noleggio in modo da avere, con un accumulatore di ricambio, la possibilità di essere sempre operativi. La commercializzazione della B-Nano è prevista per il 2021 ad iniziare dagli Stati Uniti.