Accordo su soluzioni energetiche Psa-Università di Orléans

Groupe PSA e l'Università di Orléans rinnovano il contratto dell'OpenLab Energetics per 4 anni.



Creato nel 2011, l'OpenLab offre una visione scientifica condivisa delle industrie energetiche alternative e delle catene di trazione innovative che consentono la riduzione delle emissioni di CO2. Punta ad aumentare e a consolidare il livello di competenza dei partner nella conversione delle energie, l'efficacia dei sistemi di propulsione e l'ottimizzazione delle catene di trazione elettrificate. Questa politica di ricerca permette di individuare innovazioni rivoluzionarie, di formare talenti e sottoscrivere accordi di partenariato scientifico internazionali. Nei suoi 8 anni di attività, l'OpenLab Energetics anima un programma scientifico comune con 10 dottorandi, 5 assunzioni da parte di Groupe PSA, 80 tra articoli scientifici e brevetti e 5 progetti finanziati (ANR, Labex Caprysses).



La piattaforma Expl'O Energetics inaugurata il 6 maggio scorso, è dedicata allo studio sperimentale di soluzioni di mobilità sostenibili e delle energie del futuro. Questo strumento, al centro dell'OpenLab Energetics, dotato di un budget di 2 milioni di euro in 4 anni, raggruppa metodi di prova ad alte prestazioni, concentra le migliori competenze e rafforza la sinergia tra il mondo industriale e quello accademico.



''La strategia di Groupe PSA si basa da molto tempo su una forte prossimità tra il settore accademico e quello industriale - ha sottolineato Eric Lalliard, direttore scientifico di Groupe PSA -. L'ampliamento del nostro partenariato scientifico attraverso questa piattaforma sperimentale, ci deve permettere di individuare le risposte migliori alle sfide dei cambiamenti climatici che dobbiamo affrontare, attraverso un'analisi globale del ciclo di vita delle catene di trazione e delle filiere energetiche associate''. Il rinnovo dell'OpenLab Energetics consolida la rete mondiale OpenLab di Groupe PSA: 12 in Francia (di cui 1 dedicato all'intelligenza artificiale), 4 in Cina, 1 in Brasile e 1 in Marocco. Gli OpenLabs, come strutture di ricerca, mettono in comune team e mezzi sperimentali di Groupe PSA e di laboratori partner per preparare il futuro.