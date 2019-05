Gli scooter elettrici di Cityscoot pronti a invadere Roma

Sulla scia del successo riscontrato a Milano, il servizio di scooter sharing Cityscoot si prepara a invadere Roma con la sua flotta di mezzi elettrici bianchi e azzurri. L'annuncio ufficiale dell'avvio dell'operazione sarà dato nei prossimi giorni, nell'ambito di un evento a cui è attesa la partecipazione del sindaco capitolino Virginia Raggi. Il servizio dovrebbe partire all'ombra del Colosseo entro la metà di maggio, con una flotta iniziale di 100 mezzi, destinata in breve tempo a raggiungere come a Milano le 500 unità. Molti degli scooter da condividere tra gli abbonati sono già stati posizionati per le strade della Città Eterna: saranno noleggiabili sette giorni la settimana, 24 ore su 24, in tutta la 'Zona Cityscoot' che racchiude l'intero centro storico. "I mezzi - chiariscono dall'azienda - saranno utilizzabili anche al di fuori di quest'area, purché vengano riportati al suo interno al termine del servizio e riposizionati nelle aree di parcheggio permesse ai veicoli a due ruote".



Fondata in Francia nel 2014 da Bertrand Fleurose, attuale CEO, Cityscoot conta oggi 220 dipendenti nel Paese transalpino e 60 tra Milano e Roma, oltre a una flotta di 4.500 due ruote. Il servizio è stato lanciato a Parigi nel 2016, quindi è stato esteso nel 2018 a Nizza, totalizzando oltre 115.000 utenti. Nel gennaio 2019 c'è stato lo sbarco nella Penisola, nel capoluogo lombardo, dove in circa cinque mesi i 500 scooter elettrici disponibili hanno già percorso 380.000 km e sono stati utilizzati per un totale di 1.140.000 minuti, corrispondenti a 792 giorni. Il loro impiego, spiega l'azienda, ha permesso di evitare l'immissione nell'atmosfera cittadina di 38.000 kg di CO2. Nel commentare tali risultati e preannunciare l'estensione del servizio a una seconda città dello Stivale, Gianni Galluccio, general manager di Cityscoot Italia, sottolinea: "Siamo molto orgogliosi di portare i nostri scooter anche a Roma. Nel trasporto a 'zero emissioni' e 'zero rumore' c'è il futuro della mobilità. Siamo convinti che Cityscoot rappresenterà per la Capitale un modo nuovo di muoversi nel traffico in maniera agile e veloce ma soprattutto in maniera sostenibile ed ecologica. Lavoreremo a stretto contatto con l'amministrazione per espandere progressivamente la 'Zona Cityscoot' e garantire una sempre migliore copertura del servizio".