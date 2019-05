Riviera Electric Challenge a Ponente per auto elettriche

Sono trenta gli equipaggi, soprattutto francesi che l'8 e 9 maggio si sfideranno nel quinto "Electric Riviera Challenge", gara tra auto elettriche. L'evento si inserisce nel Salone "Ever" di Montecarlo (8-10 maggio) e intende promuovere la mobilità elettrica, tanto che non sarà la velocità a determinare il vincitore, ma il consumo. I concorrenti dovranno anche rispondere ad alcune domande sull'ambiente, contestualizzate ai Comuni partecipanti. Due le tappe: una l'8 maggio, da Cagnes sur mer in Costa Azzurra, a Saint Laurent du Var, Nizza, La Turbie, Mentone, con capolinea a Dolceacqua; l'altra, il 9 maggio, con Dolceacqua, Perinaldo, Sanremo (Casinò), Ospedaletti, Ventimiglia e Montecarlo. "E' la seconda volta che l'evento tocca anche la nostra provincia - ha affermato il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola - con lo scopo di sensibilizzare sull'utilizzo dell'auto elettrica e far conoscere il nostro territorio". Tra gli eventi collaterali: una gara di regolarità di bici elettriche sulla ciclabile di Ospedaletti e una serata dedicata al Rossese, a Dolceacqua. "Il Principe Alberto ha investito molto nella mobilità sostenibile - ha poi affermato l'assessore allo Sport del Principato di Monaco, Jacques Pastor - ed è una delle nostre priorità. Questo evento è anche frutto dell'amicizia tra i Comuni, che anticipa di due giorni il Gran Premio di auto elettriche che si disputerà a Monaco".