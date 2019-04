'eTestDays 2019' in Alto Adige, si parte l'8 maggio

A maggio l'Alto Adige torna a muoversi grazie all'energia elettrica. Perlomeno lo faranno le 80 imprese che hanno ottenuto la disponibilità di un'auto elettrica per 4 giorni nell'ambito dell'iniziativa eTestDays. Durante il periodo dell'iniziativa che durerà fino al 24 maggio potranno sperimentare l'efficacia, la funzionalità e il fascino delle auto elettriche. Per la prima volta sono a disposizione per la prova anche mezzi pesanti per la consegna di merci, oggetto di particolare interesse per le ditte locali. Le prime auto elettriche verranno consegnate ai destinatari nell'ambito di una manifestazione che si terrà l'8 maggio al Noi Techpark a Bolzano.

Alla presentazione parteciperanno l'assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider, Sergio Marchiori, direttore della business unit Smart Region, l'economo della Diocesi, Franz Kripp, e Harald Reiterer, direttore del dipartimento Green Mobility della Strutture trasporto Alto Adige). Saranno presenti anche le 20 imprese che dall'8 maggio per 4 giorni potranno testare un'auto elettrica.