Volkswagen ID. R, debutto al Nuerburgring per l'elettrica

La supercar elettrica ID. R della Volkswagen è scesa in pista al Nuerburgring per effettuare i primi test in vista del tentativo di record per vetture a zero emissioni, programmato per la prossima estate. Per guidare il prototipo della Casa tedesca da 680 Cv tra le curve dei 20,832 km della Nordschleife è stato scelto Romain Dumas. Per sfruttare al meglio il tempo a disposizione e permettere di ricaricare in tempi rapidi le batterie per averle sempre alla massima potenza, l'esperto pilota francese ha condotto in pista due differenti esemplari della ID. R.

Il programma di verifiche, fanno sapere dalla VW, è stato particolarmente intenso. "Come previsto, il circuito della Nordschleife - ha chiarito al termine delle prove Sven Smeets, direttore di Volkswagen Motorspot - ha rappresentato una sfida difficile che abbiamo affrontato in maniera ottimale grazie a una serie di simulazioni al computer che ci hanno permesso di ottimizzare le caratteristiche della ID. R, in particolare per quello che riguarda lo chassis, in base alle caratteristiche a questo tracciato unico", simulazioni che sono durate per quattro mesi. "La gestione dell'energia ha funzionato molto bene. Abbiamo potuto comparare anche vari tipi di pneumatici racing forniti dalla Bridgestone".