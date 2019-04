Seat, accordo a Madrid con UFO per kicksharing con eXS

Dopo il lancio del monopattino Seat eXS powered by Segway allo Smart City Congress di Barcellona e la presentazione internazionale della concept car Seat Minimó, la casa automobilistica di Martorell ha annunciato al Mobile World Congress che guiderà la strategia di micromobilità urbana all'interno del Gruppo Volkswagen.

Dall'inizio della sua commercializzazione a metà dicembre, Seat ha venduto circa 5.000 unità di eXS. Ora, l'azienda fa un ulteriore passo avanti e annuncia l'accordo di collaborazione strategica con la start-up per il kicksharing elettrico UFO, attraverso XMOBA Ventures, per mettere a disposizione dei cittadini di Madrid 530 monopattini Seat eXS powered by Segway.

''L'eXS è il primo prodotto Seat progettato specificamente per facilitare la mobilità urbana. L'accordo siglato con UFO conferma il nostro impegno per la micromobilità e rappresenta la nostra prima incursione nel kicksharing'' ha dichiarato Lucas Casasnovas, Direttore Product Marketing Seat.

L'accordo tra XMOBA Ventures, società indipendente di Seat che verifica, implementa e investe in nuove soluzioni di mobilità, e UFO prevede inoltre che sia XMOBA ad analizzare i dati sulla mobilità e i servizi di noleggio dei monopattini per approfondire le attuali conoscenze in tema di micromobilità urbana.

La collaborazione con UFO si espande oltre Madrid e l'impegno è quello di estendere questo programma pilota e il servizio ad altre città in base alla loro evoluzione, sempre in collaborazione con le pubbliche amministrazioni. Il fermo impegno di Seat è di integrare questo nuovo mezzo di trasporto nel modo meno invasivo e più sicuro per i cittadini.

Il modo di funzionamento del servizio di kicksharing attraverso UFO è semplice e intuitivo. Attraverso la mappa offerta dalla app, basta cercare il monopattino parcheggiato più vicino alla propria posizione e sbloccarlo scansionando il codice QR dell'e-kickscooter. UFO opera a Madrid con le licenze rilasciate dall'Area Mobilità e Ambiente del Comune, e punta a poter diventare un'alternativa sostenibile per la mobilità urbana.

Il costo del servizio è pari a 1 euro per lo sblocco e 0,15 euro al minuto per l'utilizzo. Il pagamento viene effettuato automaticamente tramite app in base al tempo di utilizzo e i monopattini devono essere parcheggiati in posti riservati per motocicli e biciclette, all'interno delle strisce appositamente segnate sulla carreggiata oppure sui marciapiedi, seguendo il regolamento locale della città di Madrid.