PSA, il gruppo la sua visione di governance sul clima

In occasione della pubblicazione della sua prima Relazione sul Clima e della Relazione annuale sulla CSR, Groupe PSA pubblica la sua governance sul clima. La governance guida l'attuazione della strategia sul clima in tutta l'azienda: il gruppo si distingue per la sua strategia ambiziosa di riduzione globale delle emissioni di CO2nei diversi settori (veicoli, attività produttive, acquisti e logistica).



''La nostra governance strutturata sul clima permette a Groupe PSA di focalizzarsi sulle sfide della CO2 - ha detto il numero uno di Psa, Carlos Tavares -. Come fornitore di mobilità, la nostra azienda si inserisce a pieno titolo in una dinamica evolutiva. Mettiamo la nostra capacità di innovare, la nostra agilità e le nostre competenze al servizio di un modello di azienda responsabile con un'elevata performance, che crea un valore condiviso e sostenibile per tutte le parti interessate''.



Nella sua Relazione sul Clima, il Gruppo fornisce alle parti interessate una visione globale delle misure da lui adottate per lottare contro i cambiamenti climatici ed attenuarne gli impatti. Descrive anche come il piano strategico Push to Pass integra le opportunità e i rischi economici legati al clima.



Alcuni indicatori permettono di seguire la realizzazione degli obiettivi climatici del Gruppo in assoluta trasparenza.



Questa Relazione sul Clima risponde alle raccomandazioni della Task-Force on Climate-related Financial Disclosures(TCFD) del Financial Stability Board(FSB). La Relazione annuale sulla CSR(Responsabilità Sociale delle Imprese) presenta tutti i lavori effettuati dal Gruppo sulle sue sfide sociali, tra cui le sfide climatiche. Questa relazione, sottoposta a revisione da un organismo indipendente, collega la performance finanziaria alla performance non finanziaria, conformemente alle raccomandazioni dell'International Integrated Reporting Council(IIRC). Il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) ha assegnato alla Relazione CSR di Groupe PSA il livello 'Advanced' negli ultimi quattro anni consecutivi. Questa classificazione premia la trasparenza e le prassi esemplari nel campo dello sviluppo sostenibile.