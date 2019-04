Da Wiesbaden ordine per 56 bus elettrici Mercedes eCitaro

Con un ordine di 56 bus elettrici Mercedes-Benz eCitaro, l'azienda dei trasporti tedesca ESWE Verkehrsgesellschaft mbH che opera nella città di Wiesbaden ha effettuato la commessa più importante del modello della Stella dal suo lancio, avvenuto lo scorso autunno. Il primo lotto di 15 veicoli, in consegna quest'anno, adotterà l'attuale pacco batterie agli ioni di litio da 292 kWh.



I successivi 41 mezzi, attesi sulle strade del Land dell'Assia entro il 2020, saranno invece equipaggiati con i nuovi accumulatori ad alta densità da 441 kWh, che assicurano oltre 200 km di percorrenza per ciclo di ricarica, anche nelle condizioni di utilizzo più severe.



Insieme agli automezzi, che permetteranno alla società pubblica di trasporti di trasformare in zero emissioni un quinto del suo attuale parco bus di 271 veicoli, la Casa tedesca fornirà assistenza, software di gestione e l'installazione dei singoli punti di ricarica all'interno del deposito.