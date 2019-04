Roma: Raggi, test per minibus elettrico, presto in centro

"Il primo minibus 100 per cento elettrico molto presto tornerà in servizio nel centro storico. È una soddisfazione vedere questo mezzo nuovamente in circolazione per i primi test su strada, in attesa che parta la prima linea.

Da piazza del Popolo, passando per Passeggiata di Ripetta e via del Corso per arrivare fino a piazza Venezia. Continuerà il suo percorso verso Trinità dei Monti prima di tornare su via del Corso. Restituiamo a cittadini e turisti un collegamento importante su mezzi agevoli, funzionali ed ecosostenibili. Un servizio in più per il centro della nostra città". Lo scrive su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Abbiamo recuperato queste piccole vetture che erano state abbandonate a prender polvere in un deposito di Trastevere.

Grazie al nostro intervento sono state rimodernate ed entro l'estate sarà ripristinata anche una seconda linea sulle strade centrali della Capitale. Un piccolo traguardo nel percorso di rinnovamento e risanamento di Atac e una vittoria per tutta la città che da tempo aspettava il ritorno di questi mezzi elettrici", conclude.