Mobilità: da maggio car sharing elettrico di Tper sbarca a Ferrara

Sbarcherà a maggio anche a Ferrara 'Corrente', il servizio di car sharing elettrico di Tper, insieme ai partner Saca e Cosepuri. I primi testi partiranno nei prossimi giorni, ma intanto è già possibile registrarsi online per poter usufruire del servizio. Le auto in totale saranno 25 e verranno distribuite in un'area di 8 chilometri quadrati, ma sarà possibile guidare le vetture fino agli altri Comuni dove è attivo 'Corrente', ovvero Bologna città e Casalecchio di Reno.

Se la ricarica del motore elettrico verrà garantita dagli operatori, che ne vedranno in tempo reale l'autonomia residua, ogni utente dovrà scaricare una App sul proprio smartphone per verificare l'auto più vicina e di quanta carica dispone. Sempre con il telefonino la si potrà prenotare, aprire e accendere.

"Unire mobilità pubblica condivisa ed eco-sostenibilità è il caposaldo di Tper", ha sottolineato la presidente Giuseppina Gualtieri, ricorando che "Corrente sarà il primo car sharing in Italia che consente di iniziare una corsa in una città e di chiuderla in un'altra".

"Solo sei mesi fa eravamo a Bologna per presentare l’avvio di Corrente nel capoluogo emiliano ed oggi a Ferrara lanciamo il servizio nella città Estense. La regione Emilia Romagna - ha dichiarato il Direttore Comunicazione & Immagine di Renault Italia, Francesco Fontana Giusti - costituisce un esempio tangibile di come una forte sensibilità al tema della mobilità elettrica possa tradursi in un servizio concreto e sempre più efficiente per i cittadini. Dobbiamo continuare su questa strada per poter essere noi tutti qui presenti oggi, protagonisti nel costruire le smart city del futuro. Vista la notevole autonomia che vantano oggi i veicoli elettrici, noi di Renault ci auguriamo che questi virtuosi casi siano di esempio per molte altre città e regioni italiane, per far decollare finalmente la mobilità elettrica nel nostro Paese, non solo nei centri urbani ma anche tra una città e l’altra o tra una regione e l’altra"