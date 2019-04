Auto: Sticchi Damiani, ok ecobonus ma serve rete ricarica

L'ecobonus per le auto elettriche e ibride "sicuramente produrrà degli sconti e dei vantaggi, però serve anche "la rete infrastrutturale che distribuisca energia" per le ricariche, perché "dobbiamo uscire dalla logica secondo cui l'auto elettrica è solo una city car". Lo ha affermato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci, in occasione della fiera ExpoMove di Firenze dedicata alla mobilità elettrica e sostenibile.

"Non tutti si possono permettere il lusso di avere un auto per la città ed una per andare fuori città, e quindi la sfida è creare un prodotto che sia utilizzabile dalle famiglie ad un costo accettabile e per tutti gli usi", ha detto Sticchi Damiani, ricordando che "siamo convinti che sia necessaria una cultura dell'auto elettrica e della mobilità elettrica".

Commentando i dati dello studio di Enel X e Symbola, secondo cui il numero delle vetture elettriche vendute nel 2018 è raddoppiato rispetto al 2017, Sticchi Damiani ha detto che "questi dati ci fanno ben sperare: se dovessero continuare a raddoppiare nel giro di qualche anno si raggiungerebbero percentuali consistenti". Per il presidente dell'Aci tuttavia "affinché tutto questo avvenga è necessario che si realizzino tre condizioni essenziali: un'energia elettrica da fonti rinnovabili, disponibile per alimentare le vetture, una rete infrastrutturale di stazioni di ricarica sempre più ampia e distribuita su tutto il territorio nazionale, che dia la possibilità di uscire dalla logica della city car e consentire a una famiglia di utilizzare l'auto elettrica non solo in città ma anche nel medio e lungo raggio e, infine, una produzione di veicoli elettrici che possa soddisfare la domanda del mercato".