Auto: aperta ExpoMove a Firenze, fiera mobilità elettrica

Si è aperta oggi alla Fortezza da Basso di Firenze la prima edizione della fiera ExpoMove (9-12 aprile) dedicata alla mobilità elettrica e sostenibile, con oltre 70 espositori presenti e 13 convegni in programma con più di 100 relatori scelti fra gli esperti del settore.

"ExpoMove costituisce un momento di confronto molto importante - ha detto Alessio Torelli, responsabile di Enel X Italia - tra tutti i soggetti impegnati in questa pionieristica prospettiva di sviluppo che di fatto sta aprendo una nuova era della mobilità sostenibile ed innovativa, e che rappresenterà uno degli elementi di svolta per la diminuzione delle emissioni prodotte dal traffico su scala mondiale, anche grazie al processo di decarbonizzazione in corso nel settore energetico".

Nata dalla collaborazione tra Extra Srl, Sicrea e Firenze Fiera, ExpoMove è patrocinata dal ministero dell''Ambiente, dalla Regione Toscana, da Comune, Città metropolitana e Camera di commercio di Firenze, e da Unioncamere Toscana. Partner della fiera sono Aci, Symbola, Anie, Anci, Legambiente, Motus-E, Elettricità Futura, Utilitalia, Asstra, Wind Tre e Toscana Aeroporti. Enel X è main sponsor e partner tecnologico.