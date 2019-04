Enel X: 10 colonnine per ricarica delle auto elettriche a S.Antioco

CAGLIARI - Enel X Mobility, la società del Gruppo Enel dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali che promuove la mobilità elettrica in un'ottica di sostenibilità ambientale, ha firmato un protocollo d'intesa con il Comune di Sant'Antioco per installare dieci infrastrutture di ricarica (IDR) per veicoli elettrici nel territorio comunale.



Le dieci IDR sono della nuova tipologia JuicePole, ognuna dotata di due prese trifase per consentire la ricarica di due veicoli in contemporanea, con una potenza complessiva a pieno carico di 44 kW e sono idonee alla ricarica di tutti i tipi di veicoli elettrici senza vincoli di operatore. I tempi per una ricarica completa variano tra una e due ore a seconda del veicolo e dello stato della batteria.



Il protocollo d'intesa prevede che quattro IDR saranno installate nel Piazzale Pertini, due nel piazzale antistante il Lungomare Colombo, due in località Maladroxia e altre due in prossimità del posteggio antistante il Museo nei pressi della via Insula Plumbaria.



Non vi sarà alcun costo per i cittadini di Sant'Antioco, Enel X Mobility si farà infatti carico di tutti gli oneri connessi alla fornitura e posa delle stazioni di ricarica, inclusi i progetti, le autorizzazioni necessarie, la realizzazione della segnaletica orizzontale e la manutenzione della rete per un periodo di otto anni. "Per S.Antioco - commenta il sindaco Ignazio Locci - la mobilità elettrica rappresenta una grande opportunità che, oltre ai vantaggi di natura ambientale, ci consentirà di intercettare un turismo sostenibile e a impatto zero". "Siamo lieti che il Comune di S.Antioco abbia aderito con interesse alla nostra proposta - dichiara Carlo Dessì, responsabile Zona Sardegna di Enel X -. Il piano Italia di Enel X, che prevede la realizzazione di una rete di stazioni di ricarica su tutto il territorio nazionale, ad oggi conta in Sardegna circa 130 infrastrutture installate, parte delle quali già operative".