Ford si 'elettrifica', in arrivo 16 modelli con badge hybrid

Si chiama 'Go Electric' la strategia Ford dedicata all'elettrificazione della gamma. A presentarla alla stampa internazionale è stato il board dell'Ovale Blu in occasione dell'evento 'Go Further' in corso ad Amsterdam. In dettaglio, la strategia per il futuro della mobilità prevede la presentazione di sedici nuovi modelli che saranno distinti dal badge Ford Hybrid e che comprenderanno propulsori ibridi mild-hybrid, plug-in hybrid e hybrid sviluppati per i clienti europei. Tra le novità la versione ibrida plug-in della nuova generazione del suv Kuga, il veicolo Ford più elettrificato di sempre, il primo ad offrire tre propulsori ibridi (mild, plug in e hybrid). Al debutto globale anche l'Explorer plug-in hybrid da sette posti, che utilizza un motore EcoBoost 3.0 V6 assieme ad uno elettrico capace di generare 450 cv e oltre 40 km di autonomia a zero emissioni, e il nuovo Tourneo Custom plug in hybrid da otto posti, entrambi con la possibilità di usare una mobilità 100% elettrica con un'autonomia più ampia che è garantita da un propulsore tradizionale. Tra le novità presentate al 'Go Further' anche i nuovi modelli Fiesta EcoBoost Hybrid e Focus EcoBoost Hybrid con la tecnologia mild-hybrid capace di ridurre le emissioni di Co2 e di ottimizzare efficienza e consumi. In arrivo anche un nuovo Transit completamente elettrico che entrerà a far parte della gamma di veicoli elettrificati nel 2021. ''Rivoluzionari, tecnologicamente avanzati e con un'ampia gamma di soluzioni elettrificate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, i nuovi veicoli dell'Ovale Blu renderanno l'elettrificazione alla portata di tutti - ha assicurato Stuart Rowley, presidente di Ford Europa - I modelli presentati oggi rappresentano solo l'avvio dei nostri piani per lo sviluppo di una gamma completa di veicoli smart. Da Fiesta a Transit, ogni nuovo veicolo avrà una versione elettrificata per adattarsi al meglio alle esigenze e alle disponibilità dei clienti di tutta Europa''. I veicoli Ford Hybrid già disponibili per il mercato del Vecchio Continente comprendono la Mondeo Hybrid (quattro porte e wagon, disponibile nella versione ST Line); il Transit EcoBlue Hybrid e il Transit Custom EcoBlue Hybrid (con la tecnologia mild hybrid), il Tourneo Custom EcoBlue Hybrid (da 8 o 9 posti) ed il Transit Custom plug in Hybrid con un propulsore elettrico avanzato che utilizza il motore EcoBoost 1.0 con estensore di autonomia. Per il 2020 attesissimo invece il suv completamente elettrico ispirato alla Mustang (con autonomia di guida di 600 km). Inoltre per il trasporto in città, arriva anche il nuovo Transit Smart Energy Concept, un minibus a dieci posti sviluppato in Germania e capace di guidare completamente a zero emissioni per 150 km con una ricarica di 4 ore.