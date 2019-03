Test invernali in Svezia per l'elettrico Mercedes e-Sprinter

Ultimi test pre produzione per il van elettrico Mercedes-Benz eSprinter: la Casa tedesca ha comunicato che la variante a batterie del suo mezzo commerciale ha superato con successo le prove a temperature artiche, effettuate nel Nord della Svezia, ed è pronto per il lancio commerciale, previsto per la seconda metà del 2019. Le verifiche invernali di lunga percorrenza sono state compiute nella zona di Arjeplog, con temperature sino a -30 gradi, strade innevate e ghiacciate, e sono durate alcune settimane. In tali condizioni estreme, l'eSprinter non ha evidenziato alcun problema per la carica degli accumulatori e per il loro rendimento. In particolare sono stati messi sotto stress i sistemi di avviamento e la resa delle batterie.



Progettato sulla base meccanica del nuovo Mercedes-Benz Sprinter, l'eSpinter sarà proposto in varie configurazioni. Al lancio sarà offerto in allestimento furgone a tetto rialzato, in grado di trasportare un volume utile di 10,5 metri cubi, dati paragonabili a quelli assicurati dalle proposte a gasolio. Al momento è stata annunciata la disponibilità di due pacchi batterie. Quello più "leggero", da 41 kWh, ideale per consegne urbane e a breve raggio, garantisce un'autonomia per ciclo di ricarica di circa 115 km e permette di stivare nel vano delle merci per 1.040 kg. Quello a "lungo raggio", con accumulatori da 55 kWh, promette percorrenze medie di 150 km e un carico massimo di 900 kg. In particolare, questa seconda versione, ha evidenziato come, nonostante la fisiologica perdita di efficienza degli accumulatori dovuta al freddo, siano comunque garantite anche con climi artici percorrenze minime di 100 km per pieno di elettroni. Grazie alla funzione di ricarica rapida le pile dell'eSprinter possono essere rifornite all'80% della loro capacità in circa 30 minuti. Equipaggiato con un motore elettrico da 114 Cv, in grado di erogare una coppia pressoché istantanea di 300 Nm, il veicolo può raggiungere una velocità massima di 120 km/h.