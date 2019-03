Car sharing elettrico, E-Vai e Be Charge insieme in Lombardia

L'azienda di car sharing E-Vai del gruppo FNM, operativa in Lombardia, e la società Be Charge, del gruppo Building Energy, specializzata nelle infrastrutture di ricarica, collaboreranno insieme per lo sviluppo della rete di colonnine di rifornimento per vetture elettriche. Il progetto, chiarisce una nota di E-Vai, "prevede la realizzazione di un sistema che ruoti attorno alla multimodalità nei trasporti, centrata sulle stazioni ferroviarie di Ferrovie Nord, sempre del Gruppo FNM, per sviluppare l'integrazione tra diverse tipologie di trasporto sostenibile, anche attraverso l'installazione in circa 25 stazioni di sistemi di ricarica di veicoli elettrici". I punti di rifornimento per veicoli a batteria saranno a disposizione sia dell'utenza del car sharting sia di quella privata che potrà utilizzarle quando non impiegate dalle auto EV dell'operatore. "Be Charge - è stato chiarito - procederà all'installazione di nuove infrastrutture di ricarica, all'ottimizzazione del software del sistema di ricarica e allo sviluppo del proprio sistema operativo per verificare e raggiungere gli obiettivi posti dalla sperimentazione, ed E-Vai avrà visibilità dello stato delle stazioni di ricarica".