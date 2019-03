Smog: sostituzione veicoli inquinanti, da Piemonte altri 2,5 mln

La Regione Piemonte assegna altri 2,5 milioni di euro per l'acquisto di veicoli utilizzati per il trasporto in conto proprio da parte di micro, piccole e medie imprese piemontesi. La nuova delibera adottata dalla giunta Chiamparino, nella seduta di oggi, integra le categorie di veicoli già messe a bando lo scorso dicembre con una dotazione di 4 milioni di euro. Il provvedimento si inserisce tra le misure di attuazione dell'Accordo tra le Regioni del Bacino Padano e il Ministero dell'Ambiente per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Con questo provvedimento, reso possibile a seguito delle politiche di riduzione del capitale sociale di Finpiemonte, vengono inseriti anche i veicoli destinati al trasporto di persone, anche con più di otto posti a sedere oltre al conducente non superiori alle 5 tonnellate, nonché i veicoli commerciali aventi massa superiore alle 12 tonnellate.

Le risorse verranno impiegate per sostituire le tipologie di veicoli che, per tipo di motorizzazione, e in alcuni casi anche per mole, risultano maggiormente inquinanti, oltre a essere utilizzati quali diretto strumento di lavoro da parte delle imprese. Ciascuna impresa potrà presentare fino a dieci domande di contributo, a fronte di altrettanti veicoli aziendali rottamati o convertiti.