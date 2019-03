Peugeot, in gamma 8 nuove e-bike da trekking e stradali

Peugeot commercializza otto nuove bici da trekking e da strada a pedalata assistita con batteria integrata nel telaio. Si tratta di sei biciclette da Trekking multiuso che possono avere anche l'ammortizzazione totale, sia anteriore che posteriore, in funzione della versione. Le due biciclette stradali invece permettono di aumentare il range di utilizzo o di superare anche i valichi di montagna. La batteria Bosch 500 Wh PowerTube equipaggia tutta la gamma dei modelli. Si integra in modo perfetto nel telaio delle biciclette.



La sua posizione nella struttura è ottimale per il bilanciamento e l'agilità delle bici, aiutando ad abbassare il baricentro. La possibilità di estrarre dall'alto la batteria, poi, la protegge dall'accumulo di sporco. Il motore Bosch Active Line Plus offre alle biciclette da Trekking e da Strada una spinta istantanea. È piacevole da guidare sia in salita che in discesa. Queste nuove bici PowerTube completano l'offerta iniziata con le mountain bike eM02 et eM02 FS PowerTube.