Più autonomia per l'Audi A3 a metano, a gas oltre 400 km

Grazie all'adozione di un nuovo e più efficiente motore di 1,5 litri da 131 Cv con tecnologia TFSI e di due serbatoi del gas di maggiore volumetria, l'Audi A3 g-tron a metano modello 2019 vede crescere la propria autonomia di viaggio a gas sino a 400 km per pieno. In vendita in Italia da marzo, a partire da 30.300 euro, la nuova model year è equipaggiata con un quattro cilindri sovralimentato in regola con la normativa sull'inquinamento Euro 6 d-temp, che è stato opportunamente modificato per funzionare a metano. Tra gli interventi effettuati dai tecnici di Ingolstadt da segnalare novità alle teste dei cilindri, modifiche al turbo, al sistema di iniezione e al catalizzatore. Più potente di 21 Cv rispetto alla precedente g-tron con il motore 1.4 TFSI, la 2019 è più brillante e veloce e nella marcia a gas emette il 25% di CO2 in meno rispetto al modello a benzina da cui deriva. Equipaggiata con due bombole di metano da 17,3 kg, realizzate in materiali compositi, cui si aggiunge il serbatoio di benzina da 9 litri, pesa 1.385 kg. Il propulsore sovralimentato di 1.498 cc eroga la potenza massima tra i 5.000 e i 6.000 giri e un picco di coppia di 200 Nm da 1.400 a 4.000 giri. E' abbinato a un cambio automatico di tipo S-Tronic a sette rapporti. Il bocchettone del gas è celato nello stesso vano di quello della benzina.



Accreditata di consumi medi a gas di 3,5 kg per 100 km, con emissioni medie di CO2 di 96 g/km, la g-tron accelera da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 211 km/h. Offerta in quattro livelli di allestimento (base, sport, business, admired), dotabile del pacchetto S-Line (2.040 euro), a livello di equipaggiamento e specifiche la variante a metano si differenzia dal resto della gamma A3 Sportback per la presenza nel cruscotto di due indicatori del livello dei due combustibili utilizzabili e per la volumetria leggermente inferiore del vano bagagli: 280/1.120 litri contro 380/1.220 litri.