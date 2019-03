Autobus elettrici a guida autonoma, test Scania in Svezia

La Scania si prepara ad avviare test con autobus elettrici e a guida autonoma in Svezia, in collaborazione con l'operatore scandinavo di servizi pubblici Nobina. Il programma di sperimentazione, al via nel 2020, prevede due fasi: nella prima i mezzi viaggeranno senza passeggeri a bordo, nella seconda, invece, è previsto il trasporto di pendolari ma per motivi di sicurezza ci sarà comunque un autista al posto guida, pronto in caso di emergenza a prendere il controllo del coach, attento nel monitorare le operazioni e a fornire assistenza alle persone trasportate.

I test effettuati con due bus elettrici Scania Citywide LF saranno avviati a Barkaby, una zona residenziale a circa 20 chilometri dal centro di Stoccolma, su una linea di 5 chilometri, con quattro fermate. ''Inizialmente - spiegano dalla Scania - la guida autonoma è prevista per una tratta di circa un chilometro. Durante la seconda fase della sperimentazione prevediamo che questo servizio venga usato approssimativamente da 300 passeggeri ogni giorno''. I sistemi di traffico e di controllo per gli autobus autonomi verranno gestiti insieme da Scania e Nobina che elaboreranno i dati raccolti durante i test: velocità media, tempo di attività, puntualità, risposta alle deviazioni, soddisfazione dei passeggeri.

La tecnologia della guida autonoma, spiega Karin Radstroem, Head of Buses and Coaches, di Scania ''è ora abbastanza matura perché si possa iniziare la sperimentazione delle attività di trasporto autobus su strade pubbliche. Il progetto è il primo della sua tipologia in Europa e fornirà moltissime informazioni per un ulteriore sviluppo di autobus a guida autonoma di grandi dimensioni, prima che questi veicoli vengano introdotti su larga scala sul mercato''.