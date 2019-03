Accanto a elettrico Audi conferma validità dei motori diesel

Audi conferma che i motori a combustione interna, e in particolare quelli diesel, sono una soluzione ''insostituibile per gli utenti che devono affrontare lunghe percorrenze''. Lo ha detto oggi Hans-Joachim Rothenspieler, membro del board con responsabilità per la tecnica durante la conferenza annuale sui risultati finanziari di Audi Group. ''Hanno un ruolo fondamentale - ha detto - e potranno essere sostituiti quando sarà disponibile la tecnologia delle fuel cell'' che, spiegano alla Casa dei Quattro Anelli, può garantire un'autonomia fino a 800 km. In una recente intervista rilasciata ad un magazine specializzato, lo stesso Rothenspieler aveva indicato in 3-4 anni il termine dal quale Audi ''dovrà decidere se sviluppare una nuova generazione di motori a gasolio oppure trasferire l'impegno alle sole fuel cell''. La Casa dei Quattro Anelli collabora sul fronte delle unità elettriche alimentate con celle a idrogeno con la coreana Hyundai, già sul mercato con un suo modello fuel cell. Audi intensifica dunque - a fianco della strategia elettrica - l'impegno sui diesel, sui benzina elettrificati e sui modelli g-Tron che funzionano con il metano. Nel corso del 2019, ad esempio, arriveranno sul mercato ben 6 modelli PHEV a benzina capaci di abbattere radicalmente le emissioni di CO2, e sarà a gasolio il 'cuore' prestazionale di tutti i 9 nuovi modelli Audi della gamma sportiva S. Infine, entro aprile, saranno nuovamente disponibili anche in Italia le A3, A4 e A5 g-Tron a metano, che offrono molti vantaggi sul piano della eco-mobilità tra cui emissioni vicine allo zero e circolazione libera anche nei 'blocchi'.