Volkswagen accelera su elettrificazione, 70 modelli in 10 anni

Volkswagen si assume le proprie responsabilità nell'ambito dei trend futuri più significativi e in particolari di quelli legati alla protezione del clima. Lo ha ribadito oggi nella sede del Gruppo Volkswagen il CEO Herbert Diess annunciano un piano per l'elettrificazione della mobilità ancora più importante e incisivo rispetto a quanto già comunicato. ''Stiamo pianificando il lancio di circa 70 nuovi modelli per i prossimi 10 anni - ha ribadito Diess - invece dei 50 previsti.



Ciò significa che la proiezione dei veicoli che saranno costruiti sulle piattaforme elettriche del Gruppo saliranno entro il 2028 da 15 a 22 milioni''. Il riferimento alla costruzione su piattaforme elettriche, e in particolare sulla nuova MEB che debutterà con la ID primo EV di Volkswagen, lascia intendere chiaramente la volontà del Gruppo di fornire questa 'base' per modelli elettrici di dimensioni medie e medio grandi anche a terzi, e non solo al nuovo partner Ford. ''Dopo ID altri modelli del Gruppo utilizzeranno l'architettura MEB oltre ai Volkswagen ID Crozz, ID Buzz e ID Vizzion. Sono Seat el Born e Skoda Vision E''. Diess ha anche ricordato l'offensiva in atto nell'ambito premium e luxury, con l'arrivo sul mercato di Audi e-Tron e Porsche Taycan, che hanno già fatto registrare 20mila prenotazioni ciascuna. ''Il nostro obiettivo per il 2025 - ha detto il CEO del Gruppo Volkswagen - è la riduzione del 30% delle emissioni di CO2 della flotta dai noi prodotta rispetto ai valori del 2015 e per questo abbiamo varato investimenti nella sola area della elettrificazione per 30 miliardi di euro fino al 2023. E il risultato sarà una quota di vendite di auto elettriche del 40% entro il 2030''. L'impegno del Gruppo di Wolfsburg riguarda anche gli stabilimenti e le infrastrutture: ''Taglieremo del 50% le emissioni di CO2 dei nostri impianti rispetto ai valori del 2015 - ha detto - e assieme al nostro partner Ionity installeremo 400 punti di ricarica veloce lungo le autostrade e gli itinerari europei più importanti entro il 2020''. Ed ha aggiunto che la fornitura dell'energia elettrifica riguarderà anche i parcheggi per i dipendenti e le concessionarie, con 3.500 nuovi punti di ricarica.